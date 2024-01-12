Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для девятилетней Ульяны
У маленькой девочки — редкая форма рака, но жизнь ребенка еще можно спасти.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю девятилетней Ульяны.
Девочка страдает от редкой формы рака и нуждается в дорогостоящей терапии, на которую требуется 2 миллиона 700 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет.
Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили 4 миллиона 918 тысяч 801 рубль. Спасибо вам большое!
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