Рыдал от боли: жительница Екатеринбурга заставила сына идти по снегу в одних носках

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 126 0

Полицейские нашли мать, которая гуляла с босым сыном в Екатеринбурге

Рыдал от боли: жительница Екатеринбурга заставила сына идти по снегу в одних носках

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Предполагается, что таким образом женщина решила наказать его в «воспитательных целях».

Правоохранительные органы вызвали на допрос женщину, чей ребенок находился на улице в одних носках. Об этом сообщает издание URA.RU.

Шокирующая новость уже вызвала резонанс в соцсетях. В интернете появились кадры того, как на одной из улиц Екатеринбурга плачущий от боли ребенок выгуливает собаку.

Мальчик шел по снегу в носках без ботинок, а рядом с ним находилась его агрессивная мать. Предполагается, что таким образом женщина решила наказать сына в «воспитательных целях».

По имеющимся данным, температура воздуха в городе тогда составляла минус 16 градусов. УМВД по Екатеринбургу сообщило, что горе-мать уже найдена и вызвана на допрос.

Более того, Следственный комитет уже начал проверку по данному факту. Тем временем жители города крайне обеспокоены произошедшим и активно осуждают действия женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве 17-летняя мать спрятала тело захлебнувшегося малыша на балконе.

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