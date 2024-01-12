Австрия разрешила проводить на своей территории выборы президента России

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Проголосовать смогут совершеннолетние россияне.

Австрия разрешила проводить на своей территории выборы президента России

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Выборы президента России — 2024

МИД Австрии согласился провести голосование на выборах президента России в Вене и Зальцбурге. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии РФ в Telegram-канале.

«Получено официальное согласие австрийских властей… на проведение 17 марта 2024 года выборов президента Российской Федерации на территории Австрийской Республики с учетом соблюдения принципа взаимности», — говорится в заявлении.

Два избирательных участка будут находиться в зданиях посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге. Участие в голосовании смогут принять совершеннолетние россияне.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении ЭИСИ о том, что выборы президента России пройдут на фоне консолидации общества.

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