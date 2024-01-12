Валентина Матвиенко назвала гражданскую журналистику инструментом развития России

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 26 0

Матвиенко: ответственная гражданская журналистика нужна для развития России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; 5-tv.ru

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Председатель СФ вручила награды победителям конкурса «Совет Федерации — палата регионов».

В преддверии Дня российской печати в Совете Федерации прошло награждение победителей ежегодного журналистского конкурса «Совет Федерации — палата регионов». Награды вручала председатель СФ Валентина Матвиенко.

В конкурсе приняли участие более 250 журналистских материалов из 150 регионов России, среди которых были представители федеральных и региональных печатных СМИ, а также теле- и радиоканалов. Победителями стали журналисты из Крыма и Северной Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Белгородской, Калужской, Липецкой, Орловской, Псковской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Валентина Матвиенко поблагодарила журналистов за непростую и важную работу, отметив, что деятельность СМИ заключается не только в информировании граждан о событиях в жизни страны и мира, но и точный барометр общественных настроений в отношении органов власти. И в практике России есть примеры, когда инициативы, в том числе и законодательные, принимались на основании журналистских публикаций.

«Ответственная гражданская журналистика — это незаменимый инструмент сохранения крепкого государства, ставящего перед собой масштабные цели развития», — подчеркнула председатель Совета Федерации

Конкурс российских СМИ «Совет Федерации — палата регионов» проводится при поддержке Союза журналистов России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МЧС России поздравили журналистский пул с Днем российской печати.

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