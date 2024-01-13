Умер один из создателей игр Doom и Quake Пол Жакуайс

Умер один из создателей легендарных игр — левел-дизайнер Пол Жакуайс. Именно работа над дизайнами игр принесла ему наибольшую известность. За годы своей жизни он принял участие в таких играх как Quake, Doom, Age of Empires III и Wolfenstein 3D, разработке и проектировании конверсий таких игр, как Pac-Man и Donkey Kong. О смерти художника в возрасте 67 лет 10 января сообщил портал PC Gamer со ссылкой на подтверждение от близких.

Помимо игровых уровней, художник иллюстрировал книги. Также Пол Жакуайс принимал активное участие в популяризации настольных игр и даже разработал несколько дополнений для культовой настольной игры Dungeons & Dragons.

Причиной смерти создателя игр стали осложнения, вызванных синдромом Гийена-Барре.

Жакейс родился 14 октября 1956 года в Мичигане. Еще учась в колледже, парень заинтересовался научно-фантастическими и фэнтезийными играми, а также зарождающейся индустрией ролевых игр. Жакуайс стал соавтором одного из первых регулярных журналов про настолки, который он воплотил с другом, еще будучи студентами.

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