Умер один из создателей игр Doom и Quake Пол Жакуайс

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Именно его руками и воображением были созданы уровни в легендарных видеоиграх.

Умер один из создателей игр Doom и Quake Пол Жакуайс

Фото: Кадр из компьютерной игры «DOOM», 1993 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Умер один из создателей легендарных игр — левел-дизайнер Пол Жакуайс. Именно работа над дизайнами игр принесла ему наибольшую известность. За годы своей жизни он принял участие в таких играх как Quake, Doom, Age of Empires III и Wolfenstein 3D, разработке и проектировании конверсий таких игр, как Pac-Man и Donkey Kong. О смерти художника в возрасте 67 лет 10 января сообщил портал PC Gamer со ссылкой на подтверждение от близких.

Помимо игровых уровней, художник иллюстрировал книги. Также Пол Жакуайс принимал активное участие в популяризации настольных игр и даже разработал несколько дополнений для культовой настольной игры Dungeons & Dragons.

Причиной смерти создателя игр стали осложнения, вызванных синдромом Гийена-Барре.

Жакейс родился 14 октября 1956 года в Мичигане. Еще учась в колледже, парень заинтересовался научно-фантастическими и фэнтезийными играми, а также зарождающейся индустрией ролевых игр. Жакуайс стал соавтором одного из первых регулярных журналов про настолки, который он воплотил с другом, еще будучи студентами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на чем запускали Doom за 30 лет с момента создания.

-20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:42
В постпредстве РФ при ООН обвинили Киев в смерти американского журналиста Лиры
5:22
«Мы становимся свидетелями цикла насилия»: в ООН раскритиковали удар США по Йемену
5:03
Bloomberg: РФ готова судиться с Западом, чтобы предотвратить конфискацию активов
4:42
Жизнеугрожающие состояния: к каким опасным последствиям приводит тромбоз
4:17
США и Британия осуществили еще один удар по Йемену на фоне совещания Совбеза ООН
4:12
Умер один из создателей игр Doom и Quake Пол Жакуайс

Сейчас читают

В США назвали смерть блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме предательством правительства
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса