«Беспредел полнейший»: выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Калининград

Мужчина рассказал об обстановке в прибалтийской стране.

Из Латвии депортировали 82-летнего российского пенсионера Бориса Каткова. Мужчина прибыл в Калининград и рассказал сайту 5-tv.ru, как в прибалтийской стране уничтожают русскую культуру.

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«Это ужас, что творят эти националисты. Европейскому союзу, наверное, выгодно. По нашим ощущениям, решается вопрос так, что после Украины Буча возникла бы и в Прибалтике. Люди боятся, как бы не было такого положения, что танки начнут ходить в Латвии», — рассказал пенсионер.

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Катков добавил, что в нынешней Латвии сносят и разрушают памятники, связанные с Россией, а также переименовывают улицы.

«Все делается для того, чтобы русскую культуру убрать, русский язык убрать. Ну смех один — идти по улице, и надо разговаривать по-латышски», — рассказал он.

Пенсионер отметил, что оставшимся в Латвии россиянам будет очень сложно. Ведь скоро из страны собираются выдворить более тысячи человек, которые не подходят «под критерии» прибалтийского государства.

Одни из условий, чтобы остаться в стране, является знание латышского языка на очень хорошем уровне. Требования не готовы смягчать даже для пенсионеров.

Также многих россиян в Латвии лишили медицины и пенсии, а банковские счета закрыли, рассказывает Катков.

Пенсионера Бориса Каткова депортировали из-за того, что в Латвии его присутствие посчитали угрозой национальной безопасности. При этом он выполнил все условия для получения вида на жительство. Его выдворили из страны по личному распоряжению главы министерства внутренних дел.

Ранее 5-tv.ru писал, что депортированный из Латвии пенсионер расплакался на таможне в РФ.