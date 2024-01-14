«Стыдно такое безобразие показывать»: Штурм опубликовала пикантное фото из сауны

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 19 0

Наталья Штурм опубликовала пикантное фото из сауны

«Стыдно такое безобразие показывать»: Штурм опубликовала пикантное фото из сауны

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица не стесняется своего тела и активно демонстрирует фигуру поклонникам в личном блоге.

Российская певица Наталья Штурм любит выставлять свои формы напоказ. В очередной раз исполнительница «Школьного романа» выставила селфи в купальнике в своем блоге.

Наталья Штурм выложила в соц сеть неприглядное фотоНаталья Штурм выложила в соц сеть неприглядное фото. Фото: Instagram* / nataliashturm

Кадр сделан в банном комплексе, который посещает певица. Штурм в тапочках и уже знакомом фиолетовом купальнике. В этот раз без обнаженного декольте, но интернет-пользователи обратили внимание вовсе не на это.

«Что с ее животом? И лицо не узнать»;

«А что с глазами? Это так кожа с живота оттянула глаза?»

«Стыдно такое безобразие показывать в таком возрасте», — пишут комментаторы.

Наталья любит демонстрировать свою фигуру. Чего только стоят ее регулярные откровенные посты в социальных сетях.

«Я первой ввела моду на красивую обнаженку», — ранее рассказывала Штурм в интервью для издания Газета.ру.

Штурм известна своей любовью к пластическим операциям, она не видит ничего плохого в том, чтобы доводить тело до идеала. Звезда уже делала пластику лица, липосакцию тела, липофилинг и даже интимную пластику.

Также певица уделяет время спорту. Фитнесом она занимается уже 30 лет и уверяет, что питается только овощами и фруктами.

«Я хожу в фитнес-клуб минимум два раза в неделю, занимаюсь обычно на тренажерах. Даже если у меня нет доступа к залу, когда улетаю на море, например, я все равно отжимаюсь, делаю упражнения для рук, ягодиц» — рассказывала Наталья.

Пользователи считают, что откровенные публикации Штурм — это ответ Бритни Спирс, которая известна своими странными полуголыми танцами. Наталья также под песню «На белом покрывале января» выложила нелепый танец все в том же фиолетовом купальнике. Подписчики не смогли положительно оценить «новое» тело певицы еще тогда.

«Сделанные кубики как морщины смотрятся», — утверждали пользователи.

Ранее 5-tv.ru назвал причину смерти матери Натальи Штурм.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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