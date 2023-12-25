Ложная беременность и избиение Панкратова-Черного: судьба актрисы Вероники Изотовой

За внешним благополучием и успехом этой актрисы разворачивалась настоящая драма.

Со стороны жизнь красавицы актрисы с породистым лицом Вероники Изотовой казалась сказкой. В 1980-х годах картины с ее участием выходили на экраны одна за другой, а от поклонников не было отбоя. Тогда никто даже и предположить не мог, что за внешним благополучием и успехом этой женщины разворачивается настоящая драма.

Вероника Изотова появилась на свет 28 мая 1960 года в Москве. Ее родители — Эдуард Изотов и Инга Будкевич были знаменитыми советскими актерами, поэтому неудивительно, что впервые на съемочную площадку девочка попала в возрасте 11 лет. Тогда в картине «Мальчики» она сыграла симпатичную школьницу Майю. Дебют оказался настолько удачным, что через пару лет Вероника получила еще одну роль и к моменту окончания школы была уже опытной актрисой.

Инга Будкевич отчаянно не хотела, чтобы дочь связала свою будущую профессию с кино, поэтому постоянно твердила: «Судьба актрисы — это розы и слезы».

Тем не менее, получив аттестат, Вероника уверенно отправилась подавать документы во ВГИК и с первой попытки поступила в мастерскую Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. Успешно окончив актерский факультет, девушка по распределению попала на «Мосфильм» и сразу же начала сниматься в кино. Именно в это время в ее жизни появился 30-летний актер и режиссер Александр Панкратов-Черный. Они познакомились на вечеринке у друзей.

«Он мне сразу понравился. Веселый, смешной, обаятельный. Глаза блестят, усы по-гусарски топорщатся», — потом вспоминала Вероника.

Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, молодые люди стали встречаться, и лишь впервые придя к Александру на съемную квартиру, Ирина узнала, что у него есть семья. К тому времени гражданская супруга актера Юлия Монахова уже родила Панкратову-Черному сына, и если они даже и не жили под одной крышей, то продолжали регулярно видеться и поддерживать отношения.

Впрочем, свою юную возлюбленную Александр заверил, что не собирается жениться на Юлии.

«Вот только сын подрастет — и я от Монаховой уйду… Подожди, подожди…», — уверял он Веронику, и она верила, потому-то любила, но выходить замуж за Александра не собиралась. Ей было просто легко, весело и интересно с ним.

Отношения Александра и Вероники меньше всего походили на серьезный роман: они время от времени встречались на квартире актера, а потом разбегались, каждый по своим делам, чтобы через некоторое время увидеться вновь.

Со временем это начало тяготить девушку. Ей не нравилось, что они постоянно вынуждены прятаться, кроме того, чтобы не говорил Александр, она находилась на правах любовницы, ведь у актера, какая ни какая, но была семья. Однажды Панкратов-Черный взял Веронику с собой на съемки в Махачкалу, выделив для девушки небольшую роль в своей новой картине.

Влюбленные весело проводили время на берегу Каспийского моря, когда в гостинце, где жила съемочная группа, неожиданно материализовалась Юлия, и Вероника была вынуждена уйти в подполье, и со стороны наблюдать, как любовник мило общается с женой.

«Однажды заходим с Алисой в столовую, а там сидят Панкратов с Юлей, мило воркуют. И это после всех признаний в любви и клятв?! Саша заметил меня и тут же трусливо отвел глаза. Я развернулась и вышла из столовой. Потом весь вечер прорыдала в подушку», — вспоминала Вероника.

Конечно, когда Монахова уехала, они помирились, но осадочек остался и в конце концов, устав быть тайной любовницей Вероника ушла от Александра.

А вскоре в ее жизни появился новый мужчина — Валентин Бубенцов. Он работал на секретном предприятии и был далек от мира софитов и кино. Вероника, уставшая от всех этих праздников и бесконечных тусовок, мечтала о тихой семейной жизни, поэтому согласилась выйти за него замуж. Они поженились на Красную горку 25 апреля 1982 года. А вскоре актриса почувствовала, что беременна.

«И я пошла на УЗИ», — вспоминает Изотова. — Доктор сделал мне УЗИ и говорит: «А вы что пришли?», я говорю: «Как что?», «А вы не беременны!»

Вероника была в шоке, неужели она все это себе придумала! Но ведь постоянная тошнота и растущий живот красноречиво говорили о беременности, и актриса даже не сомневалась, что ждет малыша.

Но такое случается. Когда женщина очень хочет ребенка, иногда наступает ложная беременность. Впрочем, в 1984 году Вероника все же стала мамой. У нее родилась дочь Дина. А 12 месяцев спустя Валентин ушел из семьи. В том, что брак оказался настолько скоротечным, Вероника винила только себя и свой вспыльчивый, неуживчивый характер.

Лишь оставшись одна, актриса поняла, насколько для нее важно быть любимой. Возможно, из-за этого она и согласилась выйти замуж за своего бывшего любовника Александра Панкратова-Черного.

Когда Дине было три года, они встретились на съемках картины «Где находится нофелет?», где Александр играл главного героя, а Вероника была одной из тех девушек, у которых он спрашивал на улице: «Девочки, а где находится нофелет?»

Привычно готовый к новым любовным приключениям, Панкратов-Черный сразу же начал обхаживать бывшую подругу и за шутками, прибаутками, они незаметно для самих себя дошли до ЗАГСа. Александр в очередной раз ушел от своей верной и всепрощающей Юлии Монаховой и женился на Веронике Изотовой. Свадьбу гуляли в ресторане «Арагви».

Поскольку у режиссера не было собственного жилья, молодые поселились в двухкомнатной квартире бабушки Вероники на проспекте Мира. Первое время Александр старался изображать примерного семьянина, но быстро вернулся к своей привычной жизни и плавно переместился в Дом кино, где в знаменитом на всю столицу ресторане постоянно собирались шумные компании киношников.

Домой Александр обычно возвращался под утро, навеселе. Иногда приводил с собой таких же нетрезвых, но очень известных товарищей.

Вероника терпела весь этот беспредел до тех пор, пока не узнала, что у Панкратова-Черного есть любовница. И ни кто-нибудь, а актриса Елена Аржаник, с которой Изотова снималась в картине «Где находится нофелет?» И когда на прямой вопрос о любовнице Александр начал выкручиваться и врать, терпение Вероники лопнуло.

«Засвистел чайник. Это был сигнал к атаке! Я схватила кипящий чайник и швырнула в Панкратова. Саша в страхе отскочил в сторону. Чайник упал на стол, во все стороны полетели чашки, блюдца. Шум от звона разбившейся посуды был страшный. Его ошпарило кипятком. Он обалдел», — говорит Изотова.

Панкратов еще долго потом вспоминал Веронике этот чайник. При всей своей любвеобильности, режиссер был патологически ревнив и однажды Вероника сполна ощутила это на себе. 28 мая супруги с друзьями собрались в ресторане Дома кино, чтобы отметить очередной раз отметить день рождения Вероники.

В самый разгар застолья возле именинницы с огромным букетом роз появился старый приятель актрисы Борис Мессерер. Он случайно заглянул в ресторан, а узнав, что у Вероники день рождения, решил поздравить.

Однако Александр не оценил благородный поступок Мессерера, и прямо при гостях устроил жене скандал, а когда они вернулись домой, в припадке бешенства ударил супругу по лицу. На этом семейная жизнь Панкратова-Черного и Изотовой закончилась. Их брак продержался всего семь месяцев. Сегодня актриса не любит об этом вспоминать, считая отношения с режиссером ошибкой молодости.

Позже Веронике Изотовой приписывали романы с Александром Абдуловым, Всеволодом Шиловским, Виктором Ильичевым. Но все они были несерьезными и скоротечными.

Лишь через десять лет после расставания с Панкратовым, Вероника Изотова вновь вышла замуж за своего первого супруга Валентина Бубенцова, ведь все это время он был рядом с дочерью и бывшей женой.

Даже когда Вероника вышла замуж за Александра, Валентин каждый день приходил к ним домой, чтобы забрать на прогулку маленькую Дину.

«Он всегда приезжал, он всегда проводил с ней время, обязательно 2-3 часа», — говорит Вероника. — А потом, когда настали тяжелые времена, он помогал, за что я ему очень благодарна.

В конце концов Вероника и Валентин снова расписались и сейчас счастливо живут вместе.

Вероника Изотова уже давно не снимается в кино. А самые свои значимые роли она сыграла еще в молодости. Зрители ее хорошо знают по фильмам «Тайна „Черных дроздов“», «Самая обаятельная и привлекательная», «Блистающий мир», «Выкуп». Всего на счету актрисы более 50 работ в кино.

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