Звезда шоу «Голос. Дети» Якушев попал в страшное ДТП и сломал позвоночник

Страшное ДТП произошло незадолго до Нового года в Воронежской области. Одним из пострадавших стал звезда шоу «Голос. Дети» Вадим Якушев. Музыкальный исполнитель получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Об аварии и состоянии музыканта рассказала 5-tv.ru его мама Валентина.

Женщина вместе с сыном и еще с тремя пассажирами ехали на Nissan. За рулем был артист. В какой-то момент неожиданно для всех с разворота на них вылетел Mercedes.

«Получается, водитель Mercedes просто выскочил на нашу полосу. Не в левую крайнюю, а в правую крайнюю, по которой мы двигались. Хотел пересечь дорогу прямо перед нами. У нас не было времени отреагировать как-то. А они забуксовали. Они вроде как на летней резине были», — рассказала мама певца.

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После ДТП пострадавших доставили в больницу в Воронеже. Женщина тоже получила травмы во время аварии, но не такие тяжелые, как у ее сына. Маму певца уже выписали. Сейчас она находится в городе и ждет, когда Вадиму Якушеву можно будет покинуть больницу. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе. А домой семья отправится на поезде.

«Он в сознании. Руки, ноги все двигаются. Прогноз на восстановление есть. Врачи наблюдают пока. Сказали: „Несколько месяцев в корсете и там уже можно будет делать выводы"», — сообщила Валентина Якушева.

Вадим Якушев участвовал в пятом сезоне популярного шоу «Голос. Дети». Сейчас юноше 20 лет. Артист вместе с мамой и еще тремя спутниками отправился отметить Новый год в Пятигорск. Выехали они из Карелии, но до пункта назначения так не добрались.

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