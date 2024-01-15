Ложное восприятие украинского кризиса: Пушков указал Европе на необходимость избавиться от иллюзий
Пушков: Швейцария своим призывом по РФ признала то, что не признать невозможно
Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Европе предстоит всерьез разочароваться, когда реальный облик «украинской демократии» явит себя во всей красе, считает сенатор.
Европу постигнет жестокое разочарование, когда там узнают о реальной роли Украины в сформировавшемся общемировом кризисе. Такую мысль озвучил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале в ответ на заявление Швейцарии о неизбежности включения России в процесс урегулирования конфликта на Украине.
Буквально на днях глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе призвал европейские и мировые организации учесть интересы РФ в противостоянии с Украиной и призвать российских дипломатов для решения затянувшегося конфликта.
Пушков, комментируя мысль представительства Швейцарии, подметил острую необходимость снять розовые очки всему миру. По его словам, давно лоббирующий идею о нерушимости Украины Запад продолжает вводить остальные страны в заблуждение.
«На Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса. Выстроенная там парадигма такова: весь Запад будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в силу чего Украина нанесет поражение России и вместе с США и всем западным альянсом продиктует ей условия послевоенного урегулирования», — написал он.
Убежденным в верности выбранной позиции государствам — сторонникам Украины предстоит разочароваться, когда перед ними откроется реальное положение вещей. В довершение своей мысли Пушков подчеркнул, что в реальности Европа и Швейцария, в частности, лишь создают видимость желания урегулировать конфликт. Заявление, ставшее в мировой повестке практически сенсацией, не несет в себе никакого смысла и лишь упаковано в обертку ошеломительного озарения.
Ранее 5-tv.ru писал, кого Пушилин видит в преемниках Владимира Зеленского.
- 13 янв
- В Раде усомнились в обещаниях Великобритании
- 12 янв
- Обозреватель Скачко: коррупция на Украине не будет искорена из-за выгоды Запада
- 12 янв
- Джон Кирби: США приостанавливают поставки оружия и техники Украине
- 11 янв
- Замминистра обороны Украины Юрий Джигир сбежал из страны в 2022 году
- 10 янв
- «Клоун себя считает мессией»: украинцы проклинают Зеленского и власти Киева
- 9 янв
- На Западе приготовили печальные новости для Украины на 2024 год
- 9 янв
- В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского
- 9 янв
- Глава МО Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать на Украине
- 9 янв
- Министр обороны Украины Умеров признался в фактах огромных хищений в ведомстве
- 8 янв
- Улицы Киева затопило нечистотами, но власти это стыдливо опровергают
Читайте также
85%
-0.65 96.75
-0.79
Нашли ошибку?