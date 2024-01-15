Ложное восприятие украинского кризиса: Пушков указал Европе на необходимость избавиться от иллюзий

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Алина Крылова
Алина Крылова 39 0

Пушков: Швейцария своим призывом по РФ признала то, что не признать невозможно

Ложное восприятие украинского кризиса: Пушков указал Европе на необходимость избавиться от иллюзий

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Европе предстоит всерьез разочароваться, когда реальный облик «украинской демократии» явит себя во всей красе, считает сенатор.

Европу постигнет жестокое разочарование, когда там узнают о реальной роли Украины в сформировавшемся общемировом кризисе. Такую мысль озвучил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале в ответ на заявление Швейцарии о неизбежности включения России в процесс урегулирования конфликта на Украине.

Буквально на днях глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе призвал европейские и мировые организации учесть интересы РФ в противостоянии с Украиной и призвать российских дипломатов для решения затянувшегося конфликта.

Пушков, комментируя мысль представительства Швейцарии, подметил острую необходимость снять розовые очки всему миру. По его словам, давно лоббирующий идею о нерушимости Украины Запад продолжает вводить остальные страны в заблуждение.

«На Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса. Выстроенная там парадигма такова: весь Запад будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в силу чего Украина нанесет поражение России и вместе с США и всем западным альянсом продиктует ей условия послевоенного урегулирования», — написал он.

Убежденным в верности выбранной позиции государствам — сторонникам Украины предстоит разочароваться, когда перед ними откроется реальное положение вещей. В довершение своей мысли Пушков подчеркнул, что в реальности Европа и Швейцария, в частности, лишь создают видимость желания урегулировать конфликт. Заявление, ставшее в мировой повестке практически сенсацией, не несет в себе никакого смысла и лишь упаковано в обертку ошеломительного озарения.

Ранее 5-tv.ru писал, кого Пушилин видит в преемниках Владимира Зеленского.

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