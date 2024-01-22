«Совсем обидно»: Туриченко о том, чего «Иванушки» не прощают поклонникам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 347 0

Кирилл Туриченко: «Иванушки» обижаются, когда поклонники путают их имена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Фанаты группы порой сами не замечают, как оскорбляют своих любимцев.

Поклонники «Иванушек International», несмотря на горячую любовь к солистам группы, нередко путают и коверкают их имена, что очень задевает знаменитостей. Об этом участник звездного трио Кирилл Туриченко рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Если говорить об «Иванушках International», то самое обидное — это когда говорят не Кирилл Андреев, а Андрей Кириллов. Тогда совсем обидно Кириллу. А Андрея [Григорьева-Апполонова] иногда называют Григорием: «Григорий, можно с вами сфотографироваться?» — привел примеры Туриченко.

Полное интервью с Кириллом Туриченко в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

«Иванушки International» ранее поздравили россиян с Новым годом. Артисты пожелали каждой семье любви, взаимопонимания, хорошего настроения и близких людей за праздничным столом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какое место занимает семья в жизни певца Кирилла Туриченко.

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