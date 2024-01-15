«Внука я не жду»: Алиса Мон раскрыла правду об увлечениях взрослого сына

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 72 0

Алиса Мон рассказала, что ее сын занят ресторанным бизнесом и не планирует детей

«Внука я не жду»: Алиса Мон раскрыла правду об увлечениях взрослого сына

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Исполнительница старается не наседать на любимого наследника.

Российская эстрадная певица Алиса Мон раскрыла подробности своих взаимоотношений с сыном. О жизни любимого наследника исполнительница рассказала в беседе с «Клео.ру».

Артистка была замужем несколько раз, от второго супруга в 1989-м она родила сына Сергея. Как поделилась знаменитость, сейчас он работает управляющим ресторана. До этого мужчина развивал себя в сфере IT-технологий. Также Сергей хорошо знает английский язык, любит музыку и увлекается джазом.

К сожалению Алисы Мон, в возрасте 34 лет ее наследник так и не задумался о пополнении в семье. Хотя торопить она его не собирается, ведь понимает, что это личное дело каждого человека.

«Нет, ребята, внука я не жду. Может, внучку… Но уж как Бог даст… Я не подталкиваю его к этому шагу, потому что и меня никто не подталкивал», — процитировали слова певицы в dni.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ирина Шведова не скопила большого состояния за свою карьеру.

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«Внука я не жду»: Алиса Мон раскрыла правду об увлечениях взрослого сына

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