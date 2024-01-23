«Хватает на работе»: Вячеслав Макаров об отношении к экстремальным развлечениям

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13 0

Вячеслав Макаров не готов рисковать жизнью ради выброса адреналина

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Шоумен рассказал, какие эмоции испытывает при виде людей, прыгающих с тарзанки.

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров не готов рисковать жизнью ради выброса адреналина. Об этом он заявил в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко, отвечая на вопрос об отношении к экстремальным развлечениям.

По словам шоумена, периодически он может, отбросив инстинкты самосохранения, прокатиться с самой высокой и страшной американской горки, однако в другой раз в нем «включается дед», который призывает к благоразумию.

«Однозначно с тарзанки я прыгать не буду, потому что, когда я был в Сочи, в Skypark, и посмотрел, с какой высоты люди прыгают, а еще и сколько это стоит!!! Да это мне должны платить за то, что я прыгну, а не я должен платить! То есть на такие вещи я, конечно, не пойду», — заявил Макаров.

Он подчеркнул, что даже ради съемок в кино или клипе не готов прыгнуть с тарзанки. Шоумен добавил, что, когда был моложе, мог рискнуть и прокатиться с самой большой горки в аквапарке Геленджика. Однако сейчас, повзрослев, удивляется, как у него раньше «мозгов хватало» подниматься на такую высоту, а потом еще и катиться оттуда.

«Сейчас я к экстриму стал относиться более степенно, более сдержанно. Все-таки адреналина мне хватает на работе», — отметил Макаров.

По его словам, он даже не попал в одно из трэвел-шоу, так как в анкете указал, что не готов к экстремальным испытаниям, таким, как прыжки с тарзанки или с парашютом.

«Я не готов пойти на такие экстремальные вещи. Я очень люблю жизнь и не готов сиюминутно ею рисковать ради выброса адреналина», — подытожил шоумен.

Полное интервью с Вячеславом Макаровым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую роль в кино мечтает сыграть шоумен Вячеслав Макаров.

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