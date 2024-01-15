«Как можно больше и дольше»: Игорь Верник поделился планами и мечтами

Знаменитый артист с 16 лет выходит на сцену МХТ имени Чехова и связывает всю дальнейшую жизнь с любимым театром.

Недавно отметивший 60-летие народный артист РФ Игорь Верник мечтает как можно дольше оставаться в актерской профессии и выходить на сцену ставшего ему родным домом Московского художественного театра имени Чехова. В этом он признался, общаясь с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Ланой Шевченко.

«Мы с вами сейчас беседуем в Московском художественном театре. Я здесь с 16 лет. Как поступил в Школу-студию МХАТ, так стал в массовках здесь играть, еще будучи студентом, потом пришел в театр и так далее. Мое мечтаемое желание — как можно больше и дольше реализовываться здесь, в этом великом пространстве, на этой любимой сцене, рядом с моими любимыми коллегами, чтобы появлялись роли, такие как Арбенин (герой постановки МХТ имени Чехова „Маскарад с закрытыми глазами“ — Прим. ред.) — роль мечты», — сказал Верник.

Осенью прошлого года Игорь Верник и его родной брат Вадим отметили 60-летие. Оба полностью раскрыли себя в своем любимом деле. Игорь — народный артист России, снявшийся в десятках картин, около 40 лет служит в МХТ имени Чехова, 30 лет ведет популярные проекты на телевидении, много лет входит в состав жюри КВН.

Вадим — талантливый интервьюер, театральный критик, главный редактор журнала «ОК!», писатель и правая рука Константина Хабенского в МХТ. Он снял десятки документальных фильмов, героями которых стали Майя Плисецкая, Олег Табаков, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Инна Чурикова, Юрий Башмет и многие другие.

Полное интервью с Игорем и Вадимом Верниками в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru писал, как Игорь Верник относится к собственному 60-летию и уходящим годам.