Допрыгались: кто из знаменитостей имеет проблемы с позвоночником

Далеко не всем селебрити удается с легкостью держать спину на публике.

Многие знаменитости часто забывают о собственном здоровье, без конца разъезжая по гастролям. И нередко забывают, что если не уделять должное внимание своему организму, то заработанные гонорары в один момент придется потратить на лечение. У кого из российских звезд самые проблемные спины, изданию «Страсти» рассказал врач-остеопат Владислав Воробьевский.

Полина Гагарина

Проблемы в спине у Гагариной начались после похудения. www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Стройные люди могут сталкиваться с проблемами со спиной. И Полина Гагарина не стала исключением, говорится в материале.

В результате этого любое неловкое движение может спровоцировать смещение позвонков с развитием внезапной острой боли в спине, считает врач. Чтобы избавиться от боли, артистка прибегает к иглотерапии и мануальной терапии, пишут СМИ.

Но, по словам специалиста, без должного лечения позвонки могут сместиться, а также износиться тела позвонков с формированием костных так называемых «шипов» и грыж позвоночника с отеком тел.

«В таком случае эффективно будет лечение с установкой металлоконструкций, искусственно ограничивающих подвижность позвоночника. Правильно подобранные упражнения позволят избежать хирургического лечения», — предупредил остеопат.

Чтобы восстановить позвоночник, знаменитости нужно делать упражнения на мышцы спины — статические или плавные динамические. При этом ей необходимо не задействовать поясничный отдел.

Анита Цой

Анита Цой увлекается одним из самых вредных для позвоночника спортом — конным. © РИА Новости / Нина Зотина

Певица Анита Цой увлекается конным спортом, а он является одним из самых вредных для позвоночника. Кроме того, артистка однажды упала с лошади и сломала тела нескольких позвонков. Также в 2008 году Цой, участвуя в цирковом шоу, получила перелом позвоночника.

«Заниматься активностью, которая связана с экстремальной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, как, например, конный спорт, стоит очень осторожно. Отличными занятиями являются пилатес, йога, работа с умеренными отягощениями в спортзале, но всего должно быть в меру, поскольку здоровье одно и относиться к нему нужно со всей серьезностью», — рассказал специалист.

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