На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Даши

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Сегодня День добрых дел на Пятом канале! И наша помощь нужна четырехлетней Даше из Вологды.

У девочки — детский церебральный паралич, из-за постоянного напряжения мышц она не может ходить самостоятельно. Малышке срочно требуется дорогостоящая операция — на нее не хватает одного миллиона рублей.

Помочь собрать необходимую сумму можем мы с вами. Для этого наведите камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22.

Даже забраться в свою кроватку Даше удается лишь через боль. Ноги постоянно напряжены, а носочки натянуты, словно у балерины.

Мышцы в сильнейшем тонусе, но преодолевать и побеждать для этой улыбающейся четырехлетней девчонки — обычное дело с рождения. Она появилась на свет раньше срока, мама была на шестом месяце беременности: вес — 740 граммов, рост 30 сантиметров — чуть больше ладони.

«Синяя вся такая была. Обложили ее сразу с десяток реаниматологов, и я лежала, думала, просто думала шею сверну, мне так хотелось хоть немножечко посмотреть на нее, услышать хоть какой-то писк от нее», — вспоминает Алиса Тропина, мама Дарьи.

Девочке предрекали множество проблем со здоровьем, но в итоге диагноз всего один — ДЦП, из-за небольшого поражения мозга. Это не помешало Даше научиться говорить и быстро-быстро ползать по квартире.

Только вот и ноги устают так же невероятно быстро. Инъекции ботулотоксина снимают спастику лишь на несколько недель.

«Она так хочет научиться самостоятельно ходить. Она смотрит на деток — когда же я так буду ходить», — говорит Алиса Тропина.

Помочь Даше готовы греческие врачи. Хирурги сделают несколько микропроколов в соединительной ткани мышц, чтобы ножки, наконец, могли расслабиться.

«Такой подход устранит спастичность ног, а также придаст сокращенным мышцам соответствующую длину, чтобы она могла намного лучше работать с физиотерапией, предотвратит рост костных деформаций. И именно поэтому я рекомендую это сделать как можно скорее», — объясняет детский хирург-ортопед Анастасиос Канеллопулос.

Вмешательство малоинвазивное, уже через пару дней можно будет вернуться домой и приступить к физиотерапии. Вот только операция дорогостоящая, ее общий счет — 21 тысяча евро.

Семья Даши сумела собрать 14 тысяч. Родители заплатили аванс и очень надеются, что с оставшейся суммой — миллионом рублей– им помогут неравнодушные люди.

Врачи готовы принять Дашу уже в этом месяце. И она точно знает, что сделает, когда ноги, наконец, станут ее слушаться — не только споет, но и станцует для мамы. В наших с вами силах помочь ей в этом.