Проукраинские журналисты в очередной раз подсветили узость мышления Владимира Зеленского.

Ложь украинских СМИ о якобы «причастности» России к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для Кремля. Об этом изданию Do Rzeczy заявил депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

«Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России», — сказал парламентарий.

Публикации проукраинских СМИ по этой теме вновь подтверждают узость мышления Владимира Зеленского из-за того, что они дублируют его «злосчастную риторику», убежден Чарнецкий.

Ранее 5-tv.ru писал, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками о временном прекращении блокады на трех погранпереходах с Украиной. Власти и перевозчики договаривались на протяжении месяца.

В результате решено приостановить протест до 1 марта. Теперь кабмин страны начинает интенсивные конструктивные переговоры, благодаря которым удастся реализовать то, о чем они договорились.