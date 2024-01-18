«Очень глупы»: в ЕС рассказали о необычном «подарке» Украины для России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 2 320 0

Депутат ЕП Чарнецкий: ложь украинских СМИ о России играет Москве на руку

«Очень глупы»: в ЕС рассказали о необычном «подарке» Украины для России

Фото: Zuma / ТАСС

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Проукраинские журналисты в очередной раз подсветили узость мышления Владимира Зеленского.

Ложь украинских СМИ о якобы «причастности» России к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для Кремля. Об этом изданию Do Rzeczy заявил депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

«Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России», — сказал парламентарий.

Публикации проукраинских СМИ по этой теме вновь подтверждают узость мышления Владимира Зеленского из-за того, что они дублируют его «злосчастную риторику», убежден Чарнецкий.

Ранее 5-tv.ru писал, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками о временном прекращении блокады на трех погранпереходах с Украиной. Власти и перевозчики договаривались на протяжении месяца.

В результате решено приостановить протест до 1 марта. Теперь кабмин страны начинает интенсивные конструктивные переговоры, благодаря которым удастся реализовать то, о чем они договорились. 

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