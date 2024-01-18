Лавров назвал страны, входящие в близкое окружение России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 153 0

Лавров назвал страны Ближнего Востока близким окружением России

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Российская сторона нацелена на развитие отношений с партнерами, подчеркнули в МИД.

Страны Ближнего Востока входят в числе тех, кто входит в близкое окружение России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар», — уточнил дипломат.

По словам Лаврова, Россия нацелена на развитие отношений не только по двусторонним каналам, но и с региональными структурами, созданными партнерами. Речь идет о Лиге арабских государств, АСЕАН, Африканском союзе и других сообществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что между Саудовской Аравией и Россией сформировались глубокие доверительные взаимоотношения, и визит президента России Владимира Путина в конце 2023 года окончательно это подтвердил.

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