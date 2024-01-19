«Планы масштабные»: как идет восстановление металлургического завода ЛИТМАШ в ЛНР
Пасечник оценил восстановление металлургического завода ЛИТМАШ в ЛНР
Фото, видео: Telegram / Леонид Пасечник; 5-tv.ru
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Предприятие получило серьезные повреждения после ударов украинских националистов в 2014 году. Как оно выглядит сейчас?
Глава ЛНР Леонид Пасечник посетил металлургический завод ЛИТМАШ в регионе и оценил темпы восстановления предприятия после атак украинских националистов.
«Сейчас завод работает, но далеко не в полную мощность. Чтобы обрабатывать сложные валки для высокотехнологичных современных прокатных станков, необходима комплексная модернизация и обновление оснащения», — отметил Пасечник.
Предприятие осмотрел также корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.
«Вот так после боевых действий 2014 года выглядит один из производственных цехов предприятия. Крыша полностью уничтожена, как и все оборудование. По сути, уцелели только самые крепкие бетонные блоки и груды металлолома», — рассказывает журналист.
Другой разрушенный после ударов ВСУ цех удалось уже частично восстановить. Там уже полным ходом идет производство уникальной продукции во всей металлургической промышленности.
Ремонтно-восстановительные работы на заводе продолжаются. Часть оборудования уже заменили, закупили новые станки. Также на предприятие начинают постепенно возвращаться сотрудники.
«Планы масштабные — на предприятии намерены производить прокатные валки из высоколегированного чугуна, которые не отличаются по качеству от зарубежных», — отметил Пасечник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах АвтоВАЗ по производству новых машин.
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