Россияне через QR-коды смогут пожаловаться на состояние больниц и школ

Россияне смогут жаловаться на плохое состояние школ, больниц и других соцобъектов с помощью QR-кодов. У соотечественниов появится возможность сформировать виртуальную книгу жалоб и предложений. Первые соответствующие таблички с изображениями уже начали устанавливать на зданиях: планируется, что с помощью голосов и предложений неравнодушных темпы реновации в Москве и регионах только увеличится.

Система сканирования и обработки работает без дополнительных трудностей. При сканировании пользователь попадает на страницу конкретного учреждения. Там он может анонимно сообщить о проблеме. Негативные отзывы автоматически отправляются на почту региональным властям. Дать ответ всем неравнодушным обещают в течение 20 рабочих дней.

Проект уже доказал свою эффективность и принес первые результаты. Так, в Самарской области после шквала полученых жалоб отремонтировали детский сад. В Ленинградской области обновили инфраструктуру спорткомплекса и ввели его в эксплуатацию. Ожидается, что до конца года QR-коды появятся на шести тысячах учреждений. Реструктурирующая реформа затронет практически все регионы.

В Госдуме на нововведение возлагают большие надежды. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, тщательная работа над новшеством усилит общественный контроль и создаст прямую обратную связь от тех, для кого эти объекты возводились.

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