Второй этап: отдавшая 20 миллионов за пластическую операцию Боня вновь прибегла к «улучшайзингу»

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Алина Крылова
Алина Крылова 89 0

Виктория Боня посетила косметолога спустя несколько месяцев после пластики

Второй этап: отдавшая 20 миллионов за пластическую операцию Боня вновь прибегла к «улучшайзингу»

Фото: Instagram* / victoriabonya

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Чтобы выглядеть еще моложе, бизнесвумен обратилась к влиятельному мастеру по красоте. В свое время этот специалист лично отвечал за облик Ким Кардашьян.

Недавно пережившая одну пластическую операцию блогер Виктория Боня вновь оказалась в кресле косметолога. С откровенным признанием 44-летняя телеведущая вышла спустя полгода после откровенного интервью о последствиях пластики.

В прошлом году знаменитость серьезно занялась своим лицом. Боня решила пойти по стопам многих голливудских звезд и сделала себе операцию «лисьи глазки». Даже внушительная сумма в 20 миллионов рублей не отвернула знаменитость от необходимости улучшайзинга. Свою внешность Боня доверила первоклассным специалистам, а от результата была в полном восторге, даже несмотря на то, что вдобавок к «лисьим глазкам» специалист сделал ей подтяжку бровей и лифтинг век, а заодно установил импланты.

Теперь оказалось, что телеведущая и блогер решилась на второй этап изменений: шатенка прилетела в США на уколы красоты. Как пишут dni.ru, доверить себя Боня решила косметологу, который вот уже много лет ухаживает за внешностью Ким Кардашьян.

«Если ты приезжаешь в Голливуд, то будет странно не воспользоваться лучшими голливудскими специалистами. Я приехала к самому дорогому косметологу в мире, который работает со всеми звездами. Он делает инъекции Ким Кардашьян и многим другим. Является лучшим мастером по инъекциям», — заявила бывшая возлюбленная бизнесмена Алекса Смерфита.

В последний раз к процедурам подобного рода Боня прибегала еще в 2018 году. Однако нынешний облик и радостные перемены убедили телеведущую в необходимости нанести новый визит.

«Последнюю инъекцию я делала в 2018 году и именно здесь. Я не сторонник уколов по всему лицу, это не всегда дает нужный эффект. Но именно четкий подбородок — это то, что я уже делала почти 6 лет назад и решила повторить эту процедуру», — сообщила модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня стала жертвой преследования бывшего возлюбленного.

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