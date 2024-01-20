Увядающая красота: почему Анастасия Волочкова так плохо выглядит

С каждым днем звезда все больше «пугает» аудиторию. Что, например, случилось с лицом артистки?

Известная балерина Анастасия Волочкова неспроста славится своим «громким» именем. На сегодняшний день очень многие знают звезду как яркую, эпатажную и неординарную личность, которая очень часто оказывается в центре различных громких скандалов и сплетен.

Однако такой образ у популярной танцовщицы был далеко не всегда. Около 20 лет назад, когда балерина еще выступала в труппе Большого, выглядела она совсем иначе.

Сейчас Анастасия Волочкова едва ли похожа на прежнюю длинноногую красавицу, которая блистала на исторической сцене знаменитого театра. Речь не идет о былой молодости — суть заключается в постоянном «уставшем» и несвежем виде артистки.

Многие поклонники задаются вопросом: в состоянии Волочковой «виноват» возраст или же вредные привычки? Дать ответ постарались эксперты в беседе с 5-tv.ru, оценив изменения во внешности звезды.

«Жертва» пластической хирургии?

Комментарий по этому поводу дал пластический хирург Тимур Нугаев. Как отметил специалист, на внешний вид знаменитости повлияли различные факторы.

К изменениям могли привести как неудачные пластические операции или косметологические процедуры, так и не лучший образ жизни. Возможно, мог воздействовать и индивидуальный тип старения кожи.

Все причины актуальны и могут «соединяться» в одну. По словам хирурга, если человек слишком часто прибегает к помощи инъекционной косметологии, то рано или поздно он может получить чреватый результат «угловатого», «тяжелого» и «грузного» внешнего вида.

Эксперт упомянул использование филлеров на основании гиалуроновой кислоты, которая и оказывает огромное воздействие на прежнюю красоту и молодость, оказывая лишь временный эффект.

Филлеры «притягивают» воду, от чего лицо начинает выглядеть одутловатым. Оно приобретает вид, характерный для послеоперационного периода.

«И образ жизни, и какие-то проблемы соматического плана, с почками, тоже имеют место быть. Впрочем, как и проявление алкогольной зависимости», — подчеркнул специалист.

Пагубная зависимость

С Нугаевым согласен врач-нарколог Василий Шуров, тоже отметивший пагубное влияние спиртных напитков на организм и внешний вид человека в целом. Причем воздействие сказывается не только на внешности, но и на общем поведении.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Всему виной становится алкогольная энцефалопатия — заболевание, при котором необратимо разрушаются клетки головного мозга. Именно подобное состояние и наблюдает эксперт у Волочковой.

«Алкогольная энцефалопатия — финал алкогольной зависимости», — добавил Шуров.

Специалист также упомянул, что «забытьем» знаменитой балерины могут пользоваться в собственных целях, намеренно ее «подпаивая».

«Я считаю, что Шаляпин, Джигурда — люди, которые используют. Подпаивают, снимают видеоконтент. Она (Волочкова — Прим. ред.) уже не понимает, что делает. Критики там нет», — поделился своим мнением врач-нарколог.

Специалист задался вопросом, реально ли назвать хотя бы одну «позитивную» новость о популярной артистке за последние десять лет. По его словам, влияние спиртного в ее ситуации не имеет «резкий» характер, а несет в себе постепенную «алкогольную деградацию личности».

Шуров также заметил, что без принудительного лечения Волочкову «не остановить», а спустя некоторое время ее состояние будет становится все «чуднее и чуднее» — контроль над любовью к спиртным напиткам потерян окончательно.

Эксперт предположил, что известную танцовщицу будут продолжать использовать ради собственной популярности, играя на том, что на данный момент она не осознает смысла своих действий.

Как объяснил специалист, критическое отношение к собственной жизни и поступкам у Анастасии сильно снижено.

«Мозг она пропила. Тут уже тяжелые изменения», — заявил врач.

Уверенная в себе

Своих «ошибок» заслуженная артистка РФ действительно не признает, предполагая, что общественность попросту ей завидует. Не так давно знаменитость опубликовала фотографии с шикарного отдыха на Мальдивах, которые вызвали многочисленные вопросы.

На кадрах знаменитость предстала в ярко-оранжевом купальном топе и мини-юбке. Недоумение вызвала чрезмерная и пугающая худоба балерины, а также странный вид ее живота.

Различные специалисты считают, что всему виной — неудачно выбранный ракурс и игра света. С другой стороны — у женщин с возрастом могут проявляться сильные морщины или складки на коже, которая со временем теряет свою эластичность.

Среди причин страшной худощавости Волочковой не исключают эксперты и особенности метаболизма и фигуры Волочковой, а также уже упомянутую энцефалопатию и третью стадию алкоголизма.

Своим внешним видом звезда более чем довольна и не видит смысла как-либо менять свой образ жизни. Нередко она отвечает недовольным подписчикам в сети, стремясь доказать, что у нее все в порядке.

«Я стройная вообще. У меня просто на самом деле такое тело мощное, которому позавидует любая женщина в 20 лет. А для этого, мои золотые, нужно ******** (работать — Прим. ред.) в балетном зале по три с половиной часа каждый день на пуантах. А этим кошелкам, которые меня осуждают, я хочу просто задать вопрос: мои золотые, а вы хоть пуанты один раз в своей жизни надели?» — обращалась балерина к хейтерам.

Взгляд общественности

«Отвечает» Волочкова своей аудитории не просто так — порой комментарии бывают слишком «цепляющими». Под фотографией в оранжевом костюме балерину вновь громили.

«Настя, обратись к доктору!»;

«А что с телом, усохло?»;

«Что с диафрагмой?»;

«Такое тело надо одеть, а не раздеть, сухое, сморщенное, костлявое, красоты ноль, а в одежде вы красавица».

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что резкие высказывания в сторону знаменитости печальны и несправедливы: бедной женщине можно лишь посочувствовать. По его мнению, необходимо «прекращать травлю Волочковой, потому что она больна».

www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Такие выводы звезда подкрепляет своим скандальным поведением. Когда знаменитость вернулась из отпуска в Россию, ее подловили журналисты, чтобы задать несколько вопросов.

Один из представителей СМИ поинтересовался, не думала ли балерина прекратить пить. Отреагировала Анастасия чересчур эмоционально.

«Мне хотят концерты запретить? Я своим творчеством свечу для России, бесплатно всех приглашаю», — заявила она и после, не стесняясь в выражениях, начала кричать матом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отношения связывают Волочкову и Джигурду.