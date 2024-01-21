«Если бы начать жизнь сначала»: Немоляева раскрыла тяжелую тайну о материнстве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 032 0

Немоляева заявила, что жалеет о неправильном воспитании сына

«Если бы начать жизнь сначала»: Немоляева раскрыла тяжелую тайну о материнстве

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса призналась, что ее сын был подарком от Бога, который она оценила не сразу.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева раскрыла тяжелую тайну о материнстве. На одном из федеральных каналов она призналась, что сожалеет о неправильном воспитании единственного сына Александра.

Звезда рассказала, что рождение наследника было для нее подарком от Бога. Ведь они вместе с мужем Александром Лазаревым много работали и даже не задумывались о ребенке.

А, когда она стала мамой, мало времени уделяла сыну, была строга к нему, часто делала ему замечания, во многом ограничивала.

«Шурику, сынку моему, от меня доставалось. Если бы начать жизнь сначала, я бы Шурика иначе воспитывала. Прощала бы, старалась бы больше понять, больше объяснить, выслушать», — сказала Немоляева.

Лишь с возрастом знаменитость поняла — работа могла бы подождать, а она бы не упустила взросление сына. Да и была бы более терпеливой к Александру, находила бы время объяснять что-то, а не требовать сразу результат.

«Если бы мне сейчас сначала начать и у меня был бы такой малыш, я бы так не была преданна театру. Конечно, по-другому Шурика воспитывала», — добавила она.

При этом артистка вспомнила, что ее саму в детстве воспитывали иначе. Родители почти не наказывали Немоляеву с братом и ко всему относились снисходительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем Немоляева нашла отдушину после смерти мужа.

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