Результат налицо: как побороть сбой в работе организма и вернуть здоровый сон

Сегодня нарушениями в работе организма страдает практически каждый второй человек. Чаще всего борьба за здоровый сон неизбежно приводит к поражению. Как вернуть себе радость отдыха?

18 марта отмечается Международный день сна: в эту дату сомнологи из года в год дают рекомендации, как улучшить качество своего отдыха. Но что делать, если проблемы со сном возникают регулярно и какие причины могут приводить к этому?

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru эксперт в области комплексного ведения неврологических дефицитов Оксана Цышкова подсветила, на какие проблемы в состоянии нужно обращать особое внимание и какие три самых распространенных типа нарушений сна мешают человеку вдыхать полной грудью?

По словам эксперта, чаще всего на качестве сна сказываются постоянное переедание, неконтролируемый стресс и обилие работы. Стремление привести режим в порядок самостоятельно пагубно сказывается на самочувствии и приводит к тому, что пациент отдыхает и восстанавливается еще меньше, чем прежде.

«Я хочу восстановить режим, но у меня не получается. Я все время ложусь и кручусь в кровати, не знаю, что предпринять. Так говорят на приеме пациенты. О чем это свидетельствует? Хронический дисбаланс, истощенная система стрессоустойчивости. Наличие синдрома дистресса, когда кривая активность смещена не в первую половину дня, а во вторую.

У такой бессонницы часто режим дня нарушен: когда днем невозможно сконцентрироваться и нормально поработать, а к вечеру возникает подъем энергии, и тогда вовремя отойти в сон становится практически невозможно. Тут мы помогаем себе сенсорными способами: свечи, отсутствие свечения экрана, медитации, приятная музыка», — дала грамотный совет она.

Идеально, если пациент с нарушениями сна придерживается позитивных взглядов на гимнастику и медитации. Именно они способны расслабить тело и взбодрить организм.

«Хорошо выгружает перевозбужденное состояние комплекс симпатики/парасимпатики комплекс нейрогимнастики с теми движениями позвоночника, которые есть в свободном доступе», — подчеркивает эксперт.

По словам специалиста, нередки в практике сомнологов и терапевтов случаи, когда пациент вздрагивает и просыпается около двух часов ночи. Если такая ситуация происходит часто и с определенной периодичностью, впору задуматься о совокупности диеты и грамотного режима приема воды. Оптимально, если хотя бы раз в несколько недель пациент будет устраивать себе пищевой детокс.

«Если вы просыпаетесь в районе часа-двух ночи, а потом сложно засыпаете обратно, то это нарушение свидетельствует о серьезной интоксикации и нарушении фазы самоочищения печени. Это некий звоночек в сторону того, что нужны разгрузки питания, больше теплой воды, меньше различной еды, укладываться спать нужно так, чтобы за два часа желудок опустел. Также нужно посмотреть в сторону регулярного периодического голодания — в 18 часов уже не кушать и в 10 утра только завтракать. Сон улучшится гарантированно», — анализирует доктор Цышкова.

Окончательно побороть тягу к ранним внеплановым пробуждениям поможет диафрагмальное дыхание. Проводить ее следует по всем правилам, подчеркивает врач. Оптимально, если первые несколько сеансов будут проводиться под наблюдением профильных специалистов, но если такой возможности нет, грамотные онлайн-уроки спасут положение.

«Третий тревожный звоночек — раннее пробуждение, когда сил недостаточно, хотя уснуть уже не могу. Это тревожный звоночек, указывающий на особенности выработки кортизола. Здесь чувствительность организма, который вместе с кортизолом выбрасывает адреналин и сразу поднимает организм из пепла. Здесь работают те же методы мягкого восстановления: диафрагмаальное дыхание — главный способ. Рекомендуется принимать витамины и полиминералы — магний, витамины группы B», — дала соответствующие рекомендации она.

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