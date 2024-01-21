Один из выживших в результате крушения самолета — медработник Сыровоткин

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 2 129 0

Другой выживший — пилот. В данный момент выясняется, кто еще смог избежать страшной участи.

Один из выживших в результате крушения самолета — медработник Сыровоткин

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Тема:
Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане

Один из выживших в результате крушения самолета — медработник Игорь Сыровоткин. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru сообщила его мама Светлана.

Другой выживший — пилот. В данный момент выясняется, кто еще смог избежать страшной участи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после крушения самолета в Афганистане есть выжившие. Местная наземная поисково- спасательная служба нашла самолет Falcon 10. О случившемся чуде тут же стало известно.

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