Пилота разбившегося Falcon 10 экстренно госпитализировали по возвращении в Москву

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

У пилота разбившегося Flacon 10 мог случиться инфаркт по прибытии в Москву

Пилота разбившегося Falcon 10 экстренно госпитализировали по возвращении в Москву

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане

Не исключено, что у летчика случился инфаркт.

Пилота частного джета Falcon 10, который разбился в Афганистане, Дмитрия Белякова экстренно доставили в больницу по возвращении в Москву. Летчик плохо себя чувствовал. Это подтвердили его родственники в беседе с KP.RU.

«Он сейчас у врачей на обследовании. Пока, к сожалению, информации от врачей по состоянию нет. Знаю только, что провели осмотр, и сейчас он находится под наблюдением медиков. Ждем и надеемся, что все хорошо», — сообщил родственник пилота.

Издание сообщило, что у мужчины мог случиться инфаркт.

Частный джет Falcon 10 совершал санитарный рейс из Таиланда в Москву. Его организовал волгодонский бизнесмен Анатолий Евсюков, которые хотел перевезти домой жену, сильно заболевшую на курорте.

К сожалению, самолет не смог добраться до пункта назначения и упал в Афганистане. Бизнесмен с супругой погибли. Выжили только пара медиков и два пилота, среди которых Дмитрий Беляков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пилот Falcon 10 сообщил, как удалось посадить самолет.

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