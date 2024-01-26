Пилота разбившегося Falcon 10 экстренно госпитализировали по возвращении в Москву
У пилота разбившегося Flacon 10 мог случиться инфаркт по прибытии в Москву
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Не исключено, что у летчика случился инфаркт.
Пилота частного джета Falcon 10, который разбился в Афганистане, Дмитрия Белякова экстренно доставили в больницу по возвращении в Москву. Летчик плохо себя чувствовал. Это подтвердили его родственники в беседе с KP.RU.
«Он сейчас у врачей на обследовании. Пока, к сожалению, информации от врачей по состоянию нет. Знаю только, что провели осмотр, и сейчас он находится под наблюдением медиков. Ждем и надеемся, что все хорошо», — сообщил родственник пилота.
Издание сообщило, что у мужчины мог случиться инфаркт.
Частный джет Falcon 10 совершал санитарный рейс из Таиланда в Москву. Его организовал волгодонский бизнесмен Анатолий Евсюков, которые хотел перевезти домой жену, сильно заболевшую на курорте.
К сожалению, самолет не смог добраться до пункта назначения и упал в Афганистане. Бизнесмен с супругой погибли. Выжили только пара медиков и два пилота, среди которых Дмитрий Беляков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пилот Falcon 10 сообщил, как удалось посадить самолет.
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