Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прибыл во Внуково

При этом одного из четверых пассажиров сразу повезут в больницу.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выжившие при крушении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане россияне прибыли в Москву. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из аэропорта Внуково.
При этом одного из четверых пассажиров сразу повезут в больницу. Дело в том, что «он маломобильный».
Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах Афганистана.
На его борту находилось несколько россиян. Воздушное судно летело из Таиланда в Москву — пилоты перевозили тяжелобольную женщину.
В Кабул отправили четверых выживших при крушении россиян. Еще двое граждан страны при инциденте погибли.
У эксплуатировавшей самолет компании не было сертификатов для полетов. Следователи уже возбудили уголовного дело.
Ранее 5-tv.ru писал, что из самолета Falcon 10, который разбился в горах Афганистана, украли 1,2 миллиона долларов.
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