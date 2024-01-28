Тела погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане доставят в РФ 29 января
Сын погибших супругов лично приедет в аэропорт.
Фото: Telegram / Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко / korenyako
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Тела погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане супругов — Анатолия и Анны Евсюковых — доставят в РФ 29 января. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru сообщил их сын Виталий.
Во сколько именно приземлится борт, наш собеседник не знает. Однако он намерен приехать в аэропорт, чтобы «встретить» покойных родителей.
Частный самолет французского производства Falcon 10 потерпел крушение в горах Афганистана 21 января. На борту находилось шесть человек, двое из них — супруги Анатолий и Анна из Волгодонска — погибли на месте. Как выяснилось, пара отправилась на отдых в Таиланд еще в конце декабря. Там Анне через несколько дней стало плохо. Россиянку госпитализировали в больницу в Паттайе. Местные медики диагностировали инфекцию. Около месяца врачи пытались стабилизировать состояние, но лучше не становилось. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Тогда Анатолию медики посоветовали перевезти супругу на родину. Семья заказала частный рейс. Супруги вылетели из Паттайи. После дозаправки в Индии планировалась еще одна посадка в Ташкенте перед вылетом в Москву. Но, пролетая над Афганистаном, борт потерпел крушение в горах в районе афганского Бадахшана. Возбуждено уголовного дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выжить в горах при авиакатастрофе.
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