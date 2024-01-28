Тела погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане доставят в РФ 29 января

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 456 0

Сын погибших супругов лично приедет в аэропорт.

Тела погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане доставят в РФ 29 января

Фото: Telegram / Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко / korenyako

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане

Тела погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане супругов — Анатолия и Анны Евсюковых — доставят в РФ 29 января. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru сообщил их сын Виталий.

Во сколько именно приземлится борт, наш собеседник не знает. Однако он намерен приехать в аэропорт, чтобы «встретить» покойных родителей.

Частный самолет французского производства Falcon 10 потерпел крушение в горах Афганистана 21 января. На борту находилось шесть человек, двое из них — супруги Анатолий и Анна из Волгодонска — погибли на месте. Как выяснилось, пара отправилась на отдых в Таиланд еще в конце декабря. Там Анне через несколько дней стало плохо. Россиянку госпитализировали в больницу в Паттайе. Местные медики диагностировали инфекцию. Около месяца врачи пытались стабилизировать состояние, но лучше не становилось. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тогда Анатолию медики посоветовали перевезти супругу на родину. Семья заказала частный рейс. Супруги вылетели из Паттайи. После дозаправки в Индии планировалась еще одна посадка в Ташкенте перед вылетом в Москву. Но, пролетая над Афганистаном, борт потерпел крушение в горах в районе афганского Бадахшана. Возбуждено уголовного дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выжить в горах при авиакатастрофе.

Тема:
Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане
27 янв
Стало известно о состоянии выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане
27 янв
Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки
27 янв
Тела погибших при крушении Falcon 10 доставят в Россию 29 января
26 янв
Одна ночь может «похоронить» всю группу: как выжить в горах при авиакатастрофе
26 янв
Пилота разбившегося Falcon 10 экстренно госпитализировали по возвращении в Москву
26 янв
«Начались проблемы»: выживший экипаж Falcon 10 рассказал о крушении в Афганистане
26 янв
«Было очень холодно»: пилот Falcon 10 о том, как удалось посадить самолет
26 янв
Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прибыл во Внуково
25 янв
Посольство РФ не подтверждает кражу денег из разбившегося в Афганистане самолета
24 янв
«Сына посадят»: отец пилота Falcon 10 гордится своим ребенком, несмотря на погибших пассажиров
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

0:46
Итоги президентских выборов подводят в Финляндии: кто лидирует?
0:32
«Откроется окно»: на Западе допустили переговоры между РФ и Украиной после выборов в США
0:18
«Обожаю все старое»: Ирина Пегова поразила поклонников необычным образом
0:04
СК начал проверку по факту пожара в Театре Сатиры в Москве
23:50
Тела погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане доставят в РФ 29 января
23:29
Масштабные учения НАТО: зачем Запад репетирует войну с Россией

Сейчас читают

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке
Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке
Масштабные учения НАТО: зачем Запад репетирует войну с Россией
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса