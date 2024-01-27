Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки

Воздушное судно Falcon 10, потерпевшее крушение в Афганистане, не имело лицензии на авиаперевозки. Оно принадлежало компании «Атлетик-групп», учредителем и генеральным директором которой является бывшая супруга второго пилота Аркадия Грачева.

«Непосредственно эксплуатацией воздушного судна занимался сам Грачев. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала», — заявила следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Мария Трубникова в беседе с РИА Новости.

Частный самолет французского производства Falcon 10 потерпел крушение в горах Афганистана 21 января. На борту находилось шесть человек, двое из них — супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска — погибли на месте. Как выяснилось, пара отправилась на отдых в Таиланд еще в конце декабря. Там Анне через несколько дней стало плохо. Россиянку госпитализировали в больницу в Паттайе. Местные медики диагностировали инфекцию. Около месяца врачи пытались стабилизировать состояние, но лучше не становилось. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тогда Анатолию медики посоветовали перевезти супругу на родину. Семья заказала частный рейс. Супруги вылетели из Паттайи. После дозаправки в Индии планировалась еще одна посадка в Ташкенте перед вылетом в Москву. Но, пролетая над Афганистаном, борт потерпел крушение в горах в районе афганского Бадахшана. Возбуждено уголовного дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пилотам удалось посадить самолет Falcon 10.