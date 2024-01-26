«Было очень холодно»: пилот Falcon 10 о том, как удалось посадить самолет

Во время полета появлялись различные проблемы, и они в дальнейшем усугублялись.

Пилот Аркадий Грачев, который управлял самолетом Falcon 10, рассказал 5-tv.ru о посадке в горах Афганистана. По его словам, отказал сначала один двигатель, потом второй.

Как сообщил летчик, ситуация была растянута по времени и не развивалась молниеносно. Сначала начались одни проблемы, затем связались с диспетчером и попросили у него помощи. Была объявлена чрезвычайная ситуация, после чего начались поиски подходящей площадки, которая оказалась в Афганистане.

«Но почему все не сложилось: у нас полета в зону Афганистана не было, поэтому нам пришлось пройти через все это. У нас запасной аэродром был в Душанбе», — подчеркнул Грачев.

Однако до столицы Таджикистана самолет не успевал долететь, поэтому и было решено приземлиться в Афганистане. Однако для этого надо было перемахнуть горы, «там пики до семи километров, мы сели на четырех».

Когда начались проблемы, споров со вторым пилотом Дмитрием Беляковым не было, они выполняли определенный набор действий. Сначала отказал один двигатель, его отремонтировали и продолжили полет.

Позднее появились проблемы со вторым, тогда стало ясно: главные задачи — перемахнуть горы в Афганистане, подобрать площадку и сориентироваться, где они находятся. Также важно было не замерзнуть, поскольку температура там сейчас минус 25 градусов.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь в субботу, 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах Афганистана. На его борту находилось шесть россиян.

Борт направлялся из Таиланда в Москву — пилоты перевозили тяжелобольную женщину. Сразу после приземления выжить удалось четырем людям. Известно, что у эксплуатировавшей самолета компании не было сертификатов для полетов. Представители талибов* отправили в Кабул четверых выживших при крушении самолета россиян. Еще двое граждан РФ погибли.

5-tv.ru стало известно, что судно управлялось двумя пилотами — Дмитрием Б. и Аркадием Г. Среди версий авиакатастрофы — ошибка пилотирования, неправильный выбор маршрута и нехватка топлива. Следователи уже возбудили уголовного дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прибыл во Внуково. Одного из пассажиров сразу повезли в больницу.

* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.