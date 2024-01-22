Сын руководителя Zoom Исаак Циммерн разбился в авиакатастрофе в Калифорнии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 547 0

New York Post: сын руководителя Zoom Циммерн разбился в авиакатастрофе

Сын руководителя Zoom Исаак Циммерн разбился в авиакатастрофе в Калифорнии

Фото: Facebook* / Isaac Zimmern

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Наследник бизнесмена стал четвертой опознанной жертвой крушения электрического самодельного самолета.

В авиакатастрофе в Калифорнии погиб сын руководителя платформы для конференций Zoom Иогана Циммерн. Молодому человеку было 27 лет. Он был старшим операционным сотрудником в бруклинской компании по производству мебели. Об этом сообщила газета New York Post.

Крушение электрического самодельного самолета произошло еще 17 января. Вместе с ним разбились еще три человека, в том числе его возлюбленная Эмма Уилмер-Шайлз.

ОписаниеВместе с Циммерн погибла и его девушка Эмма Уилмер-Шайлз. Фото: Instagram* / pearlshittlecakes

Причина аварии сейчас выясняется, сообщило издание, ссылаясь на Национальный совет по безопасности. Федеральное управление гражданской авиации также участвует в расследовании. При этом уже найден свидетель, который видел, как самолет рухнул в воду.

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