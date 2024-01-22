Из фотографа в миллионера: что известно о россиянах, бывших на борту упавшего в Афганистане самолета

Находившиеся на борту самолета четыре человека выжили.

На борту разбившегося в Афганистане самолета могла находиться семейная пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В авиакатастрофе в горах Афганистана были шесть человек. Частный самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс из Гая (Индия) через Ташкент в Жуковский. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска», — уточнили в организации.

Как выяснилось, семья вместе с сыном Виталием отправилась на отдых в Таиланд. Там Анне через несколько дней стало плохо. Россиянку госпитализировали в больницу в Паттайе. Местные медики диагностировали инфекцию. Около месяца врачи пытались стабилизировать состояние, но лучше не становилось. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тогда Анатолию медики посоветовали перевезти супругу на родину. Семья заказала частный рейс. Супруги вылетели из Паттайи. После дозаправки в Индии планировалась еще одна посадка в Ташкенте перед вылетом в Москву. Но, пролетая над Афганистаном, борт потерпел крушение в горах в районе афганского Бадахшана.

Изданию «Блокнот» удалось выяснить, кем оказался Евсюков. Выяснилось, что 65-летний мужчина — миллионер. Он является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Волгодонске. Поэтому местные жители часто называли его «королем рынков».

Он родился в Челябинской области. Работать стать с 16 лет. Сначала устроился на завод сельскохозяйственного машиностроения в Зернограде учеником токаря. За год овладел специальностями фрезеровщика и заточника. Тогда же он был удостоен знаком «Ударник коммунистического труда». В 1979 году решил переехать в Волгодонск. Там устроился на завод «Атоммаш». Но, по словам Евсюкова, там не оценили его. Поэтому решил мужчина уволиться. Устроился на «Комбинат панельного домостроения», где проработал десять лет. Дальше было увлечение съемкой школьных выпускных.

В начале 1990-х годов он подался в челночную торговлю. Благодаря этому Евсюкову удалось накопить немалый капитал, который он вложил в строительство рынка под названием «Машенька» — в честь дочери. Потом вырос и второй «Анна» — в честь жены. Вскоре появился еще один, затем торговый центр.

В 2014 году Евсюков получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка. А через три года бизнесмена наградили знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало причиной крушения самолета в горах Афганистана.