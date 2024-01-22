«Мы признались в чувствах»: Ангелина Вовк поведала о романе с Лионом Измайловым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Ангелина Вовк рассказала о несостоявшемся романе с Лионом Измайловым

«Мы признались в чувствах»: Ангелина Вовк поведала о романе с Лионом Измайловым

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Народная артистка России вскрыла все карты взаимоотношений с писателем-сатириком.

Народная артистка России Ангелина Вовк рассказал о несостоявшемся романе с писателем-сатириком Лионом Измайловым. Оказалось, что однажды между ними промелькнула искра, но жизненные обстоятельства не позволили чувствам разгореться.

«Он мне очень понравился, все закрутилось в начале 1980-х годов. Мы признались друг другу в чувствах, но у Лиона была замечательная супруга, а у меня не менее замечательный супруг. Поэтому романа не состоялось», — сказала Вовк в одной из программ на федеральном канале.

Вовк также уточнила, что во время вспыхнувших между чувств у Измайлова были непростые отношения в семье. Но поддаваться обстоятельствам писатель-сатирик не стал. Знаменитость также напомнила Измайлову, что он ей когда-то сказал — если бы не любовь к супруге, все могло бы быть иначе. Правда, писатель-сатирик этого разговора так и не вспомнил. В ответ на это он завалил Вовк комплиментами.

«Две женщины в квартире»: Лион Измайлов честно рассказал про развод с женой

Стоит отметить, что в семье Измайлова и правда было одно время все не так гладко. В какой-то момент он чуть не потерял жену. Тогда их первый союз рухнул из-за тяжелой обстановки в доме. Он вместе с супругой жил в квартире вместе с мамой, которая тяжело переживала смерть отчима. Любимая сатирика часто конфликтовала со свекровью. Спустя полгода супруги развелись, а еще через пять месяцев осознали, что совершили ошибку и решили сойтись. Как вспомнил Измайлов, после расставания он поначалу чувствовал легкость, но потом душевное состояние изменилось — у него началась депрессия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ангелина Вовк пыталась найти могилу бывшего мужа.

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