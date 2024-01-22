Брошенные в Севастополе украинские корабли решили утилизировать

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

В 2014-м Россия передала часть кораблей Незалежной. Остальные киевская власть отказалась принимать, считая, что, тем самым, страна признала бы российский статуса Крыма.

Брошенные в Севастополе украинские корабли решили утилизировать

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Брошенные в Севастополе украинские корабли не будут передавать в состав Черноморского флота, а утилизируют, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — сказал источник.

К слову, до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Военно-морские силы Украины насчитывали около 40 кораблей и судов обеспечения. Тогда из-за нехватки средств они не смогли пройти необходимый ремонт. В 2014 году после вхождения полуострова в состав России на полуострове осталось около 20 кораблей. Все это время они находились в Севастополе под охраной.

Часть из них Россия передала Украине, однако потом киевская власть приостановила этот процесс, объяснив это тем, что это стало бы признанием российского статуса полуострова. А дальше и Россия прекратила передачу из-за агрессии Украины против республик Донбасса.

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