Отношения киевского режима и его союзников оценили в МИД России.

Запад меняет стратегию и пытается сделать Киев более покладистым. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отношения Украины со своими хозяевами.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия к этим сигналам по урегулированию конфликта относится философски. Москва не отказывается от переговоров. При этом все поставленные цели относительно СВО будут достигнуты.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США, Великобритания и их западные союзники собираются помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Крым.