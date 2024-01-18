Провальный план: как Запад пытается сделать Украину более покладистой
Лавров заявил, что Запад пытается сделать Украину более покладистой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru
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Отношения киевского режима и его союзников оценили в МИД России.
Запад меняет стратегию и пытается сделать Киев более покладистым. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отношения Украины со своими хозяевами.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия к этим сигналам по урегулированию конфликта относится философски. Москва не отказывается от переговоров. При этом все поставленные цели относительно СВО будут достигнуты.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США, Великобритания и их западные союзники собираются помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Крым.
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