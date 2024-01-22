Елену Блиновскую в наручниках увели из зала суда — видео
Появились кадры, как Блиновскую уводят из зала суда
Фото, видео: Пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Блогер взята под стражу до 26 апреля 2024 года.
Блогера Елену Блиновскую в наручниках увели из зала суда. Блогер взята под стражу до 26 апреля 2024 года. Кадрами делится 5-tv.ru от пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи СК ходатайствовали об аресте Блиновской. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.
В данный момент главное управление СК РФ расследует уголовное дело против Елены Блиновской. По информации от ведомства, блогер использовала нелегальную схему дробления бизнеса, с помощью которой занижала свои доходы и не выплачивала в полном объеме налоги.
Сейчас ей предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.
Читайте также
79%
-0.62 95.89
-0.49
Нашли ошибку?