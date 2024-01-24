В Колумбии расследуют случай с вступлением россиянина в должность мэра

Генеральной прокуратурой Колумбии начато расследование в отношения выходца из РФ Михаила Краснова. Такой новостью поделилось издание ТАСС.

Сообщается, что мужчина был избран на пост мэра Тунхи 29 октября 2023 года. При этом в конце декабря 2022 года он стал преподавателем в педагогическом и технологическом университете города. По местным законам это может стать поводом для отказа во вступлении в должность.

Мужчина переехал в Колумбию в 2008 году. Однако прожитых в стране лет прокуратуре показалось недостаточно. Представители ведомства намерены запросить у местного МИД подтверждение отказа Краснова от гражданства России, а также свидетельство о его натурализации.

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