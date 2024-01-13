Сторонник войны, нежелательный для Китая: кто стал новым президентом Тайваня

Выборы на острове прошли 13 января 2024 году, в субботу. Результаты уже известны.

На Тайване завершились выборы президента Китайской республики, результаты которых уже опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Об этом — в материале 5-tv.ru.

Результаты выборов президента на Тайване

Президентские выборы на Тайване проходили 13 января 2024 года. В них приняли участие три кандидата, представляющие крупнейшие политические силы острова: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Явка на составила 69,8%.

Согласно результатам голосования, победу на выборах на Тайване одержал Лай Циндэ. Он набрал более 41% голосов. Как сообщает издание Focus Taiwan, два других кандидата уже признали поражение и поздравили нового главу республики.

При этом стоит отметить, что Демократическая прогрессивная партия, несмотря на победу Циндэ, предварительно. Там лидирующие позиции заняли представители оппозиционного блока — партии Гоминьдана.

Что известно о победителе президентских выборов на Тайване

Лай Циндэ родился 6 октября 1959 года в Ванли, который сейчас стал одним из районов Нового Тайбэя. После школы получил медицинское образование и до начала политической карьеры работал врачом. С 2010 года являлся мэром Тайнаня, четвертого по населению города Тайваня. Позже стал премьер-министром Китайской Республики, а с 2020-го занял пост вице-президента.

Известно, что Циндэ — нежелательный кандидат для Китая, которого Пекин назвал «зачинщиком опасной войны». Политик выступает за сокращение экономической зависимости острова от Пекина и сближение с США. После победы он заявил, что решительно настроен ««защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая», но при этом готов вести диалог и даже сотрудничать с Пекином.

«Как на президенте, на мне лежит большая ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе», — сказал политик в своей речи.

Одновременно с официальным заявлением касательно выборов, прошедших на Тайване, выступил президент США Джо Байден, который, по данным Reuters, подтвердил, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость острова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько армия Тайваня продержится в случае противостояния с Китаем.