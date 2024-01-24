На Западе пришли в шок от внешнего вида Остина на встрече по Украине

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 113 0

DM: глава Пентагона Остин выглядел изможденно на встрече по Украине

На Западе пришли в шок от внешнего вида Остина на встрече по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Tom Williams - Pool via CNP

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Некоторое время назад у чиновника диагностировали онкологию.

На очередной встрече касательно украинского кризиса глава Пентагона Ллойд Остин выглядел крайне изможденно. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Несмотря на свое состояние, политик как мантру повторял слова о бедственном положении Украины. Он призвал партнеров не скупиться и дать режиму Владимира Зеленского новое вооружение.

«Я призываю эту группу <…> предоставить Украине более жизненно важные системы наземной ПВО и перехватчиков», — заявил Остин.

В конце декабря он перенес операцию из-за рака простаты и вскоре покинул больницу. Некоторое время назад СМИ сообщили о болезненных симптомах, которые испытывает глава Пентагона.

В частности, речь шла про «тошноту с сильной болью в животе, ногах и бедре». Сообщается, что политик скрывал свою болезнь, в результате лишившись доверия в глазах некоторых американских чиновников.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет по делам ВС США вызвал Ллойда Остина для дачи показаний. Слушания пройдут 14 февраля.

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