Ни секунды покоя: снежный циклон добрался из Петербурга в Москву

Как города справляются с последствиями непогоды?

Сложная погода не дает покоя и жителям Петербурга. После резкого перепада температуры с мороза на оттепель город в прямом смысле «поплыл».

На тротуарах снежная каша превратилась в гигантские лужи, а с крыш начали падать ледяные глыбы. В это время до Москвы добрался снежный циклон, который накануне терзал Северную столицу.

Как города справляются с последствиями непогоды, выясняли корреспонденты «Известий» Марк Стакионис и Владислав Харченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что атлантический циклон, накрывший регион, принес с собой настоящую снежную бурю в Петербург. Сложные метеорологические условия парализовали движение транспорта не только на земле, но и в небе.

Мощный снегопад накрыл и сам город, во дворах и по тротуарам уже сложно пройти. На улице находиться по меньшей мере просто неприятно — ветер достигает 15 метров в секунду, постоянно идет снег, заметает все.