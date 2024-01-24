Ни секунды покоя: снежный циклон добрался из Петербурга в Москву

Эфирная новость 22 0

Снежный циклон добрался из Петербурга в Москву

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как города справляются с последствиями непогоды?

Сложная погода не дает покоя и жителям Петербурга. После резкого перепада температуры с мороза на оттепель город в прямом смысле «поплыл».

На тротуарах снежная каша превратилась в гигантские лужи, а с крыш начали падать ледяные глыбы. В это время до Москвы добрался снежный циклон, который накануне терзал Северную столицу.

Как города справляются с последствиями непогоды, выясняли корреспонденты «Известий» Марк Стакионис и Владислав Харченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что атлантический циклон, накрывший регион, принес с собой настоящую снежную бурю в Петербург. Сложные метеорологические условия парализовали движение транспорта не только на земле, но и в небе.

Мощный снегопад накрыл и сам город, во дворах и по тротуарам уже сложно пройти. На улице находиться по меньшей мере просто неприятно — ветер достигает 15 метров в секунду, постоянно идет снег, заметает все. 

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
87.92
-0.05 95.83
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
Ни секунды покоя: снежный циклон добрался из Петербурга в Москву
7:11
На Украине сообщили о ликвидации полковника-диверсанта ГУР Олега Бабеля
7:01
«Неудобно»: почему Сергей Безруков не любит похвалу
6:58
Человеку — вред, зверькам — смерть: сколько животных погибает ради одной шубы
6:53
Цена ошибки — жизнь: как поход к стоматологу может обернуться похоронами
6:51
Беспилотники обезвредили в небе над Орловской областью

Сейчас читают

«В этом ферменте и есть большая историческая загадка»: о чем может рассказать непереносимость лактозы?
Эмилия-Мяйсара. Бимба и так далее: в выборе имен для детей родители ударились в экзотику
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса