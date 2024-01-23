Это надолго: Петербург оказался во власти снежного циклона

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Снегопад обрушился на Петербург и Ленинградскую область

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Всего за несколько часов на магистралях намело целые снежные барханы.

Санкт-Петербург во сласти снежного циклона, который накрыл всю Ленинградскую область. Десятки водителей провели минувшую ночь, вызволяя свои авто из гигантских сугробов на трассах.

В аэропорту Пулково из-за метели несколько рейсов задержаны на вылет, 18 бортов пришлось отправлять на запасные аэродромы. Из эпицентра стихии — корреспондент «Известий» Марк Стакионис.

Всего за несколько часов на магистралях намело целые снежные барханы. Так выглядит дорога в Ломоносовском районе Петербурга.

Машины встали в глухой пробке. Одни водители отчаянно пытаются пробить себе путь через сугробы с помощью лопат, а кто-то, потеряв всякую надежду сдвинуться с места, просто бросил свой автомобиль, чтобы не замерзнуть на трассе.

Очистить хотя бы одну полосу для движения пытаются с помощью бульдозера, но техники явно не хватает. Гигантские снежные заносы сейчас на большинстве трасс Ленобласти.

Атлантический циклон, накрывший регион, принес с собой настоящую снежную бурю. В Санкт-Петербурге и пригородах поднялась беспросветная метель.

Сложные метеорологические условия парализовали движение транспорта не только на земле, но и в небе. В аэропорту Пулково задержаны и отменены десятки рейсов, у касс авиакомпаний огромные очереди.

Одни сдают билеты, другие пытаются перенести полет. Мощный снегопад накрыл и сам город, во дворах и по тротуарам уже сложно пройти.

На улице находиться по меньшей мере просто неприятно — ветер достигает 15 метров в секунду, постоянно идет снег, заметает все. Дороги покрыты снежной кашей.

Вот стоят машины — не исключено, что к утру их придется откапывать. Ну и дорожные знаки издалека, вероятно, невозможно рассмотреть.

Мокрый снег, боковой ветер и слякоть — зимняя прогулка в такую погоду больше напоминает квест. Перед работой многих автомобилистов, помимо утреннего кофе, будет ожидать еще и зарядка в виде уборки своего автомобиля от образовавшегося на нем за ночь сугроба.

По прогнозам синоптиков, такая погода пришла в Петербург надолго. Снегопад с разной силой будет идти не меньше двух недель.

При этом температура воздуха в городе в ближайшие дни будет около нуля. А, значит, не исключен снег вперемежку с дождем.

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