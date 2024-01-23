Это надолго: Петербург оказался во власти снежного циклона
Снегопад обрушился на Петербург и Ленинградскую область
Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Всего за несколько часов на магистралях намело целые снежные барханы.
Санкт-Петербург во сласти снежного циклона, который накрыл всю Ленинградскую область. Десятки водителей провели минувшую ночь, вызволяя свои авто из гигантских сугробов на трассах.
В аэропорту Пулково из-за метели несколько рейсов задержаны на вылет, 18 бортов пришлось отправлять на запасные аэродромы. Из эпицентра стихии — корреспондент «Известий» Марк Стакионис.
Всего за несколько часов на магистралях намело целые снежные барханы. Так выглядит дорога в Ломоносовском районе Петербурга.
Машины встали в глухой пробке. Одни водители отчаянно пытаются пробить себе путь через сугробы с помощью лопат, а кто-то, потеряв всякую надежду сдвинуться с места, просто бросил свой автомобиль, чтобы не замерзнуть на трассе.
Очистить хотя бы одну полосу для движения пытаются с помощью бульдозера, но техники явно не хватает. Гигантские снежные заносы сейчас на большинстве трасс Ленобласти.
Атлантический циклон, накрывший регион, принес с собой настоящую снежную бурю. В Санкт-Петербурге и пригородах поднялась беспросветная метель.
Сложные метеорологические условия парализовали движение транспорта не только на земле, но и в небе. В аэропорту Пулково задержаны и отменены десятки рейсов, у касс авиакомпаний огромные очереди.
Одни сдают билеты, другие пытаются перенести полет. Мощный снегопад накрыл и сам город, во дворах и по тротуарам уже сложно пройти.
На улице находиться по меньшей мере просто неприятно — ветер достигает 15 метров в секунду, постоянно идет снег, заметает все. Дороги покрыты снежной кашей.
Вот стоят машины — не исключено, что к утру их придется откапывать. Ну и дорожные знаки издалека, вероятно, невозможно рассмотреть.
Мокрый снег, боковой ветер и слякоть — зимняя прогулка в такую погоду больше напоминает квест. Перед работой многих автомобилистов, помимо утреннего кофе, будет ожидать еще и зарядка в виде уборки своего автомобиля от образовавшегося на нем за ночь сугроба.
По прогнозам синоптиков, такая погода пришла в Петербург надолго. Снегопад с разной силой будет идти не меньше двух недель.
При этом температура воздуха в городе в ближайшие дни будет около нуля. А, значит, не исключен снег вперемежку с дождем.
- 22 янв
- «Решение принимают командиры»: в Пулково предупредили о возможных задержках рейсов
- 21 янв
- Запасаемся терпением: на Землю надвигается новая магнитная буря
- 21 янв
- Мощный снегопад и холода накрыли европейскую часть России
- 20 янв
- «По-зимнему замечательно»: какая погода будет в Москве в выходные
- 20 янв
- Москвичам спрогнозировали солнечную и мягкую погоду в выходные
- 19 янв
- Буйство стихии: что происходит в Крыму после сильнейших ливней
- 19 янв
- Под влиянием стихии: мощный снегопад парализовал движение в Москве и области
- 17 янв
- Крещенская метель: какая погода ожидает россиян в грядущие выходные
- 17 янв
- Движение перекрыто на участке трассы М-12 «Восток»
- 17 янв
- Поселок в Крыму стал «островом» из-за наступления моря
Читайте также
79%
-0.62 95.89
-0.49
Нашли ошибку?