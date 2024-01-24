Видимость нулевая: режим ЧС введен на Сахалине из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий общественный транспорт приостановил работу, а работодатели перевели своих сотрудников на удаленку.

На борьбу со стихией были брошены дополнительные коммунальные бригады и десятки единиц снегоуборочной техники. Снегоплавильные пункты работали в авральном режиме, на въездах образовались огромные пробки. Из-за циклона в столице продлили до четверга желтый уровень погодной опасности. Автовладельцев просят пересесть с личного транспорта на общественный.

Непогода не дает выдохнуть и жителям Сахалина, который уже вторые стуки находится во власти мощного циклона. Аномальная метель накрыла Южно-Сахалинск, который буквально скрывается под снегом. В некоторых районах высота сугробов достигает первых этажей домов. Корреспондент «Известий» Светлана Негматуллина оценила последствия разгула стихии.

Снежный буран в Южно-Сахалинске.

«Вот так пробиваю-пробиваю, до дороги метров 15. Ужас короче», —рассказывают очевидцы.

Видимость нулевая. Штормовой ветер сбивает с ног. В Южно-Сахалинске введен режим ЧС. Остановлены поезда, самолеты, общественный транспорт. Люди оказались заблокированы в собственных домах.

«Просто нет просвета», —сетуют они.

«Сахалинцам рекомендовано не выходить из дома. А выходить лучше в соответствующей одежде и в горнолыжных очках. Снега — с человеческий рост», — передает журналист.

За пару часов выпало больше месячной нормы осадков. Без энергоснабжения остались почти три тысячи человек. До них ремонтные бригады просто не могут добраться. Движение на ряде дорог закрыто. Правительство обратилось к работодателям, чтобы те перевели сотрудников на удаленку.

Циклон пришел на Сахалинск накануне вечером. Своего пика он достигнет сегодня. По прогнозам синоптиков: порывистый ветер — местами до 32х метров в секунду.

«Циклон еще сегодня, завтра. Есть вероятность, что к пятнице будет снижение потому не расслабляемся, работаем», — передает первый вице-мэр города Южно-Сахалинск Андрей Ковальчук.

В магазинах ажиотаж. Люди пытаются пополнить запасы на несколько дней вперед. Для этого порой приходится выходить на улицу через окна. Но закаленные суровым климатом Сахалина местные жители не теряют оптимизма.

«Погода замечательная. Настоящая сахалинская. Такой не было очень много лет. Мы рады», — говорит одна из местных жительниц.

«Отличная. Супер. Сахалинская. То, что надо. На работу должен был идти. Ничего страшного — отдыхаем», — прокомментировал другой сахалинец.

«Здорово, классная погода. А то что — ни снега, ничего, один мороз. Классно», — рассказывают собеседники.

«Хорошая сахалинская погода. Мне очень нравится такая. Проверка на смелость, на совесть. Идешь, видишь человека, помогаешь ему подняться», — отмечает прохожий.

К ликвидации последствий циклона власти планируют привлечь военных и строительные компании. Но для начала людей необходимо будет вызволить из дома. Сахалинский губернатор также обратился к работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на дистанционную работу.