До тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России

В ЦИК заверили, что представители почти 100 стран посетят голосование.
Фото: © РИА Новости / Александр Сухов
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Для наблюдения за выборами президента России, которые состоятся уже в марте, приедут от 500 до тысячи международных наблюдателей. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«Нам часто задают вопросы о том, приедут ли к нам на выборы президента международные наблюдатели. Конечно, приедут, обязательно, непременно. По нашим прогнозам, их будет от 500 до тысячи из более чем 100 стран мира», — уточнила Памфилова.
По данным ЦИК, приглашения были направлены партнерам из 95 стран. Памфилова заявила, что уже ощущается высокий интерес международных наблюдателей к выборам в России.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЦИК поступили подписи в поддержку кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина.
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