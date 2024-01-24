До тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России

Для наблюдения за выборами президента России, которые состоятся уже в марте, приедут от 500 до тысячи международных наблюдателей. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Нам часто задают вопросы о том, приедут ли к нам на выборы президента международные наблюдатели. Конечно, приедут, обязательно, непременно. По нашим прогнозам, их будет от 500 до тысячи из более чем 100 стран мира», — уточнила Памфилова.

По данным ЦИК, приглашения были направлены партнерам из 95 стран. Памфилова заявила, что уже ощущается высокий интерес международных наблюдателей к выборам в России.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЦИК поступили подписи в поддержку кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина.