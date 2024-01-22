Рекордные цифры: подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК

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Подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

В избирательном штабе бланки уже прошли две проверки, еще одна будет в самой комиссии.

В ЦИК сегодня поступили подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента. Волонтеры привезли 95 коробок с документами.

Для регистрации достаточно 300 тысяч подписей, но по стране их собрали в десять раз больше. В избирательном штабе бланки уже прошли две проверки, еще одна будет в самом ЦИКе.

Там задействуют даже искусственный интеллект. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий узнал все о процессе.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 12 тысяч пожеланий и предложений от граждан поступило в приемную избирательного штаба главы государства, кандидата в президенты России Владимира Путина с 9 января.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

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