Рекордные цифры: подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК
Подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК
Фото, видео: 5-tv.ru
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В избирательном штабе бланки уже прошли две проверки, еще одна будет в самой комиссии.
В ЦИК сегодня поступили подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента. Волонтеры привезли 95 коробок с документами.
Для регистрации достаточно 300 тысяч подписей, но по стране их собрали в десять раз больше. В избирательном штабе бланки уже прошли две проверки, еще одна будет в самом ЦИКе.
Там задействуют даже искусственный интеллект. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий узнал все о процессе.
Ранее 5-tv.ru писал, что более 12 тысяч пожеланий и предложений от граждан поступило в приемную избирательного штаба главы государства, кандидата в президенты России Владимира Путина с 9 января.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
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