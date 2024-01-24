«Крайне высокие характеристики»: названы преимущества ракеты «Циркон»

Противнику нужно сильно постараться, чтобы перехватить ее.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может преодолеть почти любую противоракетную защиту врага. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в эфире федерального телеканала.

«На мой взгляд, <…> сегодня „Циркон“ — это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», — сказал он.

Обносов назвал нынешние характеристики ракеты крайне высокими. Для перехвата «Циркона» нужна эффективная система противоракетной обороны и система противооборонной системы (ПВО).

Еще в прошлом году полковник в отставке Виктор Литовки рассказывал, что у каждого вида вооружения есть своя уникальная особенность. Так, «Циркон» летает со скоростью десять махов и аналогов этой ракеты в мире сегодня просто не существует.

Ранее 5-tv.ru писал о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Вскоре они поступят на вооружение в зоне СВО на Украине.