Гладков: находившиеся на борту Ил-76 погибли при крушении под Белгородом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 179 0

Как уточняли в Минобороны РФ, в самолете были пленные боевики ВСУ и члены экипажа.

Гладков: находившиеся на борту Ил-76 погибли при крушении под Белгородом

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Все, кто находился в самолете Ил-76, погибли при крушении в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — написал глава субъекта.

Гладков добавил, что в настоящее время место катастрофы оцеплено, там работают оперативные службы. Кроме того, туда была направлена специальная комиссия, которая установит причины крушения Ил-76.

В Минобороны РФ в среду, 24 января, сообщили, что самолет Ил-76 потерпел крушение при выполнении планового полета. На его борту находились 65 пленных боевиков киевского режима, которых перенаправляли для обмена. Также в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские СМИ распространяют сообщения о том, что боевики ВСУ сбили самолет Ил-76 под Белгородом.

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