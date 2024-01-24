СК РФ начал осмотр места крушения Ил-76 в Белгородской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 109 0

Борт выполнял запланированный рейс и перевозил украинских военнопленных.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

В Следственном комитете начали осмотр места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает корреспондент агентства ТАСС. А эксклюзивными кадрами с места делится 5-tv.ru. 

Борт выполнял запланированный рейс и перевозил украинских военнопленных, как ранее сообщили в Министерстве обороны России. Известно, что боевики сбили самолет из из зенитного ракетного комплекса (ЗРК). 

Ранее 5-tv.ru рассказал реакцию в МИД РФ о причастности ВСУ к крушению Ил-76. Киев совершил акт безумного варварства, сбив борт Ил-76 в Белгородской области, эти действия теперь полностью поставили под сомнения какие-либо договоренности между Россией и Украиной.

Тема:
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