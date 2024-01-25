«Искренне служил культуре»: умер народный артист России Евгений Бикташев

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Умер народный артист России Евгений Бикташев

«Искренне служил культуре»: умер народный артист России Евгений Бикташев

Фото: Telegram / Официальный канал министра культуры Саратовской области / shchelkanova_nataliia

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Прощание со знаменитостью состоится 25 января.

Народный артист России Евгений Бикташев умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Саратовской области.

«Ушел из жизни высокий профессионал, человек с добрым сердцем и открытой душой. Евгений Михайлович был бессменным вдохновителем Саратовской областной концертной организации „Поволжье“, искренне и преданно служил российской культуре», — говорится в сообщении.

Ведомство принесло соболезнования родным и близким артиста. Прощание с ним пройдет в Саратове 25 января.

Бикташев родился 30 мая 1939 года в селе Галахово Саратовской области. Учился на дирижерско-хоровом отделении Саратовского музыкального училища.

В 1958-м создал татарский ансамбль песни и танца «Сандугач». Знаменитость является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

При этом в 2015 году он получил почетную грамоту президента России. У Бикташева остались жена и дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер театра и кино Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет. Прощание с артистом состоялось 25 января в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы (Пискаревском) в Петербурге.

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