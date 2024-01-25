На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вани из Перми

ПОЖЕРТВОВАТЬ

День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна Ване из Перми. У мальчика ДЦП, он может остаться на всю жизнь в инвалидном кресле.

Чтобы ребенок встал на ноги, нужна операция стоимостью 1 миллион 190 тысяч рублей. Помочь семье собрать деньги можем мы с вами.

Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11 или отсканируйте QR-код, он будет на экране в течение всего сюжета!

Только надев специальную обувь и опираясь на маму, Ваня может встать на ноги. Чтобы сделать шаг, мальчику приходится бороться с собственным телом — любое движение причиняет боль, но он не сдается.

О том, что у долгожданного первенца ДЦП, семья узнала не сразу. Роды были тяжелые: чудом удалось спасти и маму, и ребенка.

Врачи успокаивали — мальчик здоров, но Татьяна начала замечать — Ваня развивается не так быстро, как другие дети. После многочисленных обследований ребенку поставили диагноз.

«Земля из-под ног выходила, я не знала, что делать. Папа как-то это тяжело принял — два дня просто лежал, ревел. Я как бы… Я еще как-то немножко держалась, но было тяжело», — вспоминает Татьяна Рачева, мама Вани.

Оправившись от шока, родители Вани решили во что бы то ни стало поставить сына на ноги. Все деньги уходили на реабилитацию — массаж, ЛФК, бассейн, катание на лошадях, бесконечные занятия дома.

Перепробовали все, и в пять лет мальчик, наконец-то, сделал свой первый шаг. Но все старания могут оказаться напрасны — с каждым днем напряжение в ногах становится сильнее, их словно сковывают цепи.

«Напряженные мышцы укорачивают сухожилия, и короткие сухожилия также не дают ребенку двигаться. Напряженные мышцы могут вывихнуть тазобедренные суставы. И это связано с огромной болью и, опять же, с ограничением свободного перемещения», — объясняет доктор медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Но Ваню еще можно спасти от инвалидной коляски на всю жизнь. Нужно срочно провести сложную операцию в нижней части спинного мозга — селективную дорсальную ризотомию.

После нее мальчику придется учиться ходить заново. Это родителей не пугает, в отличие от суммы, необходимой на операцию и реабилитацию — это 1 190 000 рублей.

Самостоятельно им таких денег не собрать, остается надеяться только на помощь неравнодушных людей. У каждого из нас есть возможность помочь Ване сделать первый в жизни безболезненный шаг.

Помогите сейчас — завтра будет поздно! В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Ване, обратившись напрямую в благотворительный фонд.