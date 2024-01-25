Жена Валерия Карпина уезжает с детьми в Эстонию без супруга

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 203 0

Избранница российского тренера обосновала свое решение.

Жена Валерия Карпина уезжает с детьми в Эстонию без супруга

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Жена знаменитого футбольного тренера Валерия Карпина Дарья сообщила в соцсетях о том, что забирает детей и уезжает из России. Свой отъезд в Эстонию она объяснила заботой о будущем детей. Сам Карпин остается в России.

Переезд запланирован на лето 2024-го, за границу Дарья Карпина заберет обеих дочерей от брака с знаменитым тренером.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе. <…> Переезжаю я и девочки», — сообщила Карпина.

Стоит отметить, что Валерий Карпин востребован в России. Срок контракта с ФК «Ростов» рассчитан до лета 2026 года, а соглашение со сборной России — в августе 2024-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук с детьми уехала из России.

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